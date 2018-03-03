Başbakan Binali Yıldırım'ın, devam eden 28 Şubat davasına ilişkin "En ağır cezayı alacaklar" açıklaması yargıya taşındı. 28 Şubat davası sanıklarından emekli Korgeneral Yıldırım Türker "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla Yıldırım hakkında soruşturma açılması için savcılığa başvurdu

Başbakan Binali Yıldırım'ın devam eden 28 Şubat davasına ilişkin bu sözleri yargıya taşındı. Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, Başbakan Yıldırım hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



Türker, suç duyurusunu Avukatı Aytekin Erol aracılığıyla yaptı. Avukat Erol, savcılığa verdiği dilekçede Başbakan Binali Yıldırım hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçuyla soruşturma açılmasını istedi.



Başvuru dilekçesinde Yıldırım'ın bu sözlerine de atıf yapıldı. Başbakanın sanıklar aleyhine algı ve kanaat oluşması yönünde mahkemeye baskı yapmak istediği belirtildi.



Bu arada Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 Şubat davasında yeni gelişmeler yaşandı. Hükümeti devirmekle suçlanan sanıklar, mahkemeye yeni bir delil sundu. Sanıkların sunduğu video delilde dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düzenlediği ortak basın toplantısı var. Basın toplantısında Erbakan, koalisyon protokolü gereği istifa ettiğini açıklıyor.



Sanıklar mahkemede, Erbakan'ın bu açıklamayla "Zorla hükümet düşürme" iddialarını çürüttüğünü beyan etti.



ulusal.com.tr