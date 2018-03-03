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Başbakan Yıldırım'a askeri okul yanıtı

Başbakan Binalı Yıldırım'ın, "FETÖ'ye karşı önlem almak için tüm askeri eğitim kurumlarını tek çatı altında topladık" açıklamasına, İstanbul'daki "Askeri liseler açılsın" nöbetinden yanıt geldi. Nöbetin öncülerinden Hıdır Hokka "Başbakan ve diğer tüm yetkililer askeri okullar konusunda yalan söylüyor" dedi. Hokka, hükümetin orduyu siyasallaştırmak için askeri liseleri kapattığını söyledi

Başbakan" FETÖ yüzünden kapattık" dedi. Askeri Liseler nöbetinden de Yıldırım'a yanıt gecikmedi. 

15 Temmuz sonrası kapatılan askeri okulların yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşmuştu Başbakan Binalı Yıldırım. 

Yıldırım, askeri lise ve astsubay okullarının FETÖ nedeniyle kapatıldığını söyledi. Eğitiminin modernize edildiğini belirtti. 

Yıldırım'a yanıt İstanbul Beşiktaş'ta meydanında tutulan askeri liseler açılsın nöbetinden geldi. 

75 haftadır tutulan nöbetin öncülerinden Hıdır Hokka, hükümetin okulları FETÖ nedeniyle değil, orduyu siyasallaştırmak için kapattığını söyledi. 

Hokka, askeri liseler açılana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Başbakan #binali yıldırım #askeri okul
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