Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu öncesi sözlerine tepki gösterdi. Yıldırım, "ABD Başkanı işi zıvanadan çıkarmış görünüyor" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yapılacak olan oylama öncesi tehditkar sözlerine tepki gösterdi.



Başbakan Yıldırım, "BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada 14 Güvenlik Konseyi üyesinin yanında Amerika yalnız kalmış ve son çare olarak Genel Kurulda Amerika aleyhine oy verecekleri tehdit edecek noktaya kadar gelmişlerdir. Eğer Amerika'nın aleyhinde oy verirseniz size mali yardım yapmayız, para vermeyiz, ayağınızı denk alın diyecek kadar işi zıvanasından Amerikan Başkanı çıkarmış gözüküyor." diye konuştu.



TRUMP'IN TEHDİDİ



ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs tasarısı lehine oy kullanacak BM üyesi ülkelere finansal desteği kesme tehditinde bulunmuştu.