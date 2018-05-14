Başbakan Binali Yıldırım, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz."dedi.Kaynak: AA
Başbakan Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili "Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz." diye konuştu.
'Bu açıkça bir tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır'
Başbakan Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını "Bu açıkça bir tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır, Filistin'i yok saymaktır, haklarını, hukuklarını gasp etmektir." şeklinde değerlendirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.