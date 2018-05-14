Başbakan Binali Yıldırım, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz."dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz."dedi.



Başbakan Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili "Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz." diye konuştu.



'Bu açıkça bir tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır'

Başbakan Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını "Bu açıkça bir tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır, Filistin'i yok saymaktır, haklarını, hukuklarını gasp etmektir." şeklinde değerlendirdi.

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