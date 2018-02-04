"(Zeytin Dalı) Bu harekatla ilgili bazı ülkelerden gelen yorumlar ve rahatsız edici beyanatların hiç ama hiç önemi yok. Mesele vatandaşımızın can ve mal güvenliği olursa, mesele hudutlarımızın emniyeti olursa, mesele terör örgütünün ülkemize ve milletimize düşmanca faaliyetleri olursa gerisi teferruattır. Arkalarında kim olursa olsun bizim için fark etmez"

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bazı ülkelerden gelen yorumların ve rahatsız edici beyanatların hiç önemi bulunmadığını belirterek, "Mesele vatandaşımızın can ve mal güvenliği olursa, mesele hudutlarımızın emniyeti olursa, mesele terör örgütünün ülkemize ve milletimize düşmanca faaliyetleri olursa gerisi teferruattır. Arkalarında kim olursa olsun bizim için fark etmez." dedi.



Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezini ziyaretinde askerlere hitap etti.

Harekatın bekledikleri ve planladıkları şekilde devam ettiğini bildiren Yıldırım, zaman zaman hava şartlarından kaynaklı olumsuzluklar yaşandığını ama gelip geçici olan bu durumun da aşacağını vurguladı.

Türkiye'ye yönelik bugüne kadar gerçekleşen 90’ın üzerindeki roket saldırısında şehitler olduğunu anımsatan Yıldırım, "Dün maalesef bir tankımız hedef alındı ve 5 kahraman askerimiz şehadet şerbetini içti. Dolayısıyla bu harekatla ilgili bazı ülkelerden gelen yorumlar ve rahatsız edici beyanatların hiç ama hiç önemi yok. Mesele vatandaşımızın can ve mal güvenliği olursa, mesele hudutlarımızın emniyeti olursa, mesele terör örgütünün ülkemize ve milletimize düşmanca faaliyetleri olursa gerisi teferruattır. Arkalarında kim olursa olsun bizim için fark etmez." diye konuştu.



"Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir, bu millet büyük bir millettir." ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün cenazede de gördük yediden yetmişe, çocuğundan dedesine varıncaya kadar bütün vatadaşlarımız tek vücut birlikte teröre lanet okuyor, kahraman askerimize, polisimize, jandarmamıza dua ediyor. Dolayısıyla işiniz kolay değil ama Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman bundan çok daha zor şartlarda memleketin istiklalini, geleceğini ecdadımız nasıl korudu ve bize bu cennet vatanı emanet ettiyse biz de elimizdeki bu imkan ve kabiliyetlerle daha fazlasını yapacağız. Milletimizin geleceği için çocuklarımızın aydınlık yarınları için bu görevi seve seve, gece gündüz demeden, yorulmak nedir düşünmeden yapıyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum, hepinizin alnından öpüyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun."

Askerlere, hükümetin bütün imkanlarıyla görevin en iyi şekilde yapılması için çalıştığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını kendilerine getirdiğini söyleyen Yıldırım, "İnanırsanız başarırsınız." dedi.