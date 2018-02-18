Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, AKP İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular. Gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Ankara İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, "Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular. 'Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor' diyor sordular. Dedim ki, işte gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz. " diye konuştu.



Yıldırım'ın açıklamaları:



Ankara geleceğimizin de şehridir. Mustafa Kemal Paşa'nın şehri, başkent Ankara'dan öncelikle Afrin'de destan yazan Mehmetleri selamlıyorum. Sözlerimin başında, sayın Cumhurbaşkanım, dün Hakk'ın rahmetine kavuşan İzmir Güzelbahçe İlçe Başkanımız Vasfi Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kalbi Ankara'dayız. 53. il kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu salonu hınca hıç doldura, sevdası ile gücümüze güç katan bütün yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.



Emek ve gayret bizimdir, başarı millete aittir. Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız. AK Parti siyaseti toplumsal kardeşliğin, barışın teminatıdır. 16 yıl boyunca demokrasi, adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. Vesayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. 81 ilimize hizmet götürdük. 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, milleti birleştirdik, ülkeyi birleştirdik. Yolları böleriz de ülkeyi böldürtmeyiz. Darbe girişimlerini gördük ama yılmadık, korkmadı. Sevdamızı, mevzimizi asla terk etmedik. Hayal edilemeyen hedefleri bir bir gerçeğe dönüştürdük.



Bölgesel ve küresel senaryolarda Ankara'yı hesaba katmayanları artık kimse hesaba katmıyor.



Bu başarı liderine inanmış, gecesini gündüzüne katan ak kadroların başarısıdır. Bizim bu vatana, bu topraklara en büyük borcumuz, milletimizin omuzumuza yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmektir. Yalanla, iftirayla milletimizle aramızdaki bağı koparmaya çalışanlara asla fırsat vermedik.



"AVRUPA'DAYDIM, BANA OSMANLI TOKADINI SORDULAR"



Harekat planlandığı şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular. 'Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor' diyor sordular. Dedim ki, işte gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz.



Sivilleri kalkan olarak kullanan teröristlerin, Mehmetçiğin hassasiyetini kullanmaya çalıştığını bugün bütün dünya biliyor. Hiç kimse iyi niyetimizi kullanmaya kalkmasın. Bu kirli oyunları tek tek bozacağız. Mücadelemiz bu bölgede, yurt içinde ve yurt dışında terör belası son buluncaya kadar devam edecek. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız. Bu ülkeyi karalamaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar.



Bu kutlu yürüyüşte millete hizmet yolunda aynı kararlılıkla devam edeceğiz.



ÖNCESİNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, AKP İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.



Yıldırım'ın açıklamaları:



AK Parti kalkınmanın adıdır. AK Parti denince hizmet akla gelir. Terörle mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Bugün, aslanlarımız, kahramanlarımız, Mehmetlerimiz Afrin'de destan yazıyor. Yurt içinde, yurt dışında terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek, kim ne derse desin. 1 terörist dahi kalmayacak. Eğer gitmek gerekiyorsa hep beraber gideriz. Ancak, Mehmedimiz, kahramanlarımız şimdi orada ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bize düşen onlara destek olmaktır. Zaman geldi, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biraz sonra aramızdqa olacak. Sabırsızlıkla onu bekliyoruz.



Millet, indi meydana alçaklara dersini verdi. Bayrağı indirmedi, ezanları dindirmediniz. Hepinizi bu duygularla, sevgi ile saygı ile selamlıyorum.