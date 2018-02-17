Başbakan Binali Yıldırım, tedavisi devam eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin kızı Aslı Baykal ile Münih'te görüştü.Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Almanya'daki ziyaretleri kapsamında, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüştü.
Yıldırım, Münih'teki özel bir hastanede tedavi gören Baykal'ın sağlık durumu hakkında kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı.
Başbakan Yıldırım'ın, Baykal'ı hastanede ziyaret etmek istediği ancak doktorların enfeksiyon riski uyarısı nedeniyle bu ziyaretin yapılamadığı öğrenildi.
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