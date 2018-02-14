Başbakan Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un başkenti Minsk'e geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ı Minsk Uluslararası Havalimanı'nda, Belarus Başbakan Yardımcısı Vladimir Semahsko, Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravçenko ve Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ile diğer ilgililer karşıladı.



Yıldırım ve beraberindekilere, uçaktan inişlerinde milli kıyafetleriyle iki Belaruslu genç kız tuz ve ekmek ikram etti. Yıldırım, bir parça ekmeği tuza banarak yedi.



Başbakan Yıldırım ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AKP Düzce Milletvekili ve Türkiye-Belarus Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Fevai Arslan da Belarus'a geldi.

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