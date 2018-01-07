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Başbakan Yıldırım, Borisov onuruna yemek verdi

Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi.

Başbakan Yıldırım, Borisov onuruna yemek verdi

 Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi.

Başbakan Yıldırım, Borisov ile Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı görüşme, bir saat sürdü.

Yıldırım ve Borisov, bir süre ofisin bahçesinde yürüyüş yaptıktan sonra yemeğe geçti.

Yıldırım'ın konuğu onuruna verdiği yemek de basına kapalı gerçekleşti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yemek #Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov #Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi #Başbakan Binali Yıldırım
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