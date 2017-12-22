Başbakan Binali Yıldırım, BM'nin ABD karşıtı Kudüs kararına ilişkin, "Tarihi bir karardır. BM'de açık ara farkla ABD Başkanı'nın tek taraflı aldığı, uluslararası hukuka, BM'nin daha önce aldığı kararlarına, tamamen ters olan bu karar, BM Genel Kurulu'na üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir. Bu ABD'ye açık bir mesajdır. Ben yaptım oldu anlayışının dünya düzeninde geçerli olmayacağı, güçlü olanın haklı değil, haklının güçlü olması gerektiği evrensel gerçeği bir kez daha Genel Kurul'da tecelli etmiştir. Umarım ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur, yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"BU ABD'YE AÇIK BİR MESAJDIR"



BM'nin ABD karşıtı Kudüs kararına ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Tarihi bir karardır. BM'de açık ara farkla ABD Başkanı'nın tek taraflı aldığı, uluslararası hukuka, BM'nin daha önce aldığı kararlarına, tamamen ters olan bu karar, BM Genel Kurulu'na üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir. Bu ABD'ye açık bir mesajdır. Ben yaptım oldu anlayışının dünya düzeninde geçerli olmayacağı, güçlü olanın haklı değil, haklının güçlü olması gerektiği evrensel gerçeği bir kez daha Genel Kurul'da tecelli etmiştir. Umarım ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur, yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer. Çünkü İsrail-Filistin arasında yarım asıra varan bu anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuştur. Bu acıların artık devam etmemesi gerekir.



ABD YALNIZ KALDI TÜM TEHDİTLERE RAĞMEN. AKLI SELİM GALİP GELDİ



Terör örgütleriyle mücadele sürerken yeni bir sorun alanının ortaya çıkarılması insanlık, bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olacaktır. Bu karar, ümit ederim ki bu yanlıştan dönülme için bir fırsat olur. Türkiye baştan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu konuda çok aktif ve öncü bir rol üstlendi. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı Türkiye. Dönem başkanı sıfatıyla sayın Cumhurbaşkanımız İslam ülkelerini olağanüstü zirveye davet etti. 13 Aralık'ta çok güçlü bir tepki verilmiş oldu. Ondan sonra BM süreci yaşandı. Türkiye bu meselenin takipçisi olacak. ABD yalnız kaldı tüm tehditlere rağmen. Aklı selim galip geldi. Bu karar çıktı. Bizim derdimiz haklı olanın yanında yer almak. Güçlü olanın yanında yer almak bizim geleneğimizde de hukuk anlayışımızda da yoktur."



OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU'NUN İLK KARARI



OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun KHK ile meslekten ihraç edilenlere yönelik ilk kararına ilişkin bir soruya Yıldırım, "İtiraz komisyonu, geçtiğimiz aylarda kanun ile kurulmuştu. Yapılanmasını tamamladı. Bütün müracaatları aldı. İstihbarat ile ilgili birimlerden gereken bilgileri topladılar. İlk toplantısını yaptık kararlarını da aldılar. Bundan sonra ellerindeki dosyaları gündemlerine göre, almaya devam edecekler. Çok güçlü bir ekibi var. Çok kapsamlı çalışma yapıyorlar. Sadece duyumlar, ihbarlar ile değil aynı zamanda belgeler, bilgiler ile mahkemelerin de esas aldığı kıstaslar çerçevesinde titiz bir çalışma yürütüyorlar. İtirazı reddedilen varsa bunlara yargı yolu açılıyor. Ondan sonra mahkemelere gidebilecekler oralarda haklarını arayacaklar. İade edilenler varsa da haklılığı ortaya çıkmış olacak. Mesele hal olmuş olacak" diye yanıt verdi.