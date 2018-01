Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, tek kart platformu ile ilgili konuştu. Yıldırım konuşmasında, tek kartın özelliklerinden bahsetti ve kartın Temmuz ayından itibaren kullanılabileceğini söyledi. Yıldırım, "300'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu haklı ve meşru bir operasyondur. Üzücü olan NATO'da birlikte çalıştığımız müttefik bir ülke terör örgütlerine sarılmış vaziyette. Amerika gibi bir ülkenin terör örgütleri ile iş tutması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir" dedi. Yıldırım, "300'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi



Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıpları önleyecek. Ekonomide kayıt sistemini daha da güçlendirecek.



Bu işleri yaparken altyapıyı geliştirmek çok önemli, bilişim yollarını daha da genişletmek ve burada verilecek hizmetleri daha hızlı ve daha kolay şekilde yapma ihtiyacı var. Türkiye'de hala nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor.



Bu ortak platformda, parasını güvenle kullanma imkanı getiriliyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu sistemle bu kart ile iş yapar ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş, sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. İster İstanbul'da Konya'da, Kars'ta her türlü toplu taşımada bu kart ile yararlanacaksınız.



Ortak karta geçiyoruz. Gurbetteki kızınıza oğlunuza, memleketteki dostunuza tek bir işlem ile havale yapıp, para göndereceksiniz. Bu işleri en ucuz şekilde arada komisyonlar olmadan yapacaksınız. Çok büyük faydaları var. Emeği geçen, akıl teri, alınteri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.



"1 MİLYON 400 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZA İŞ BULDUK"



Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milli İstihdam projesini başlattık 1 yılda 1 milyon 400 bin civarında vatandaşımıza iş bulduk. İstihdama katılan genç ve kadınlarımıza iş bulmak. Oturup makine imal etmeyeceğiz, yerli araba yapmayacağız, kart yapmayacağız... Biz bunu yapacak olanların ihtiyacını görüp, engellerini kaldıracağız. Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Adalet... Eğitim ve Sağlık artık özelde de yapılmaya başladı. İki tane şey var bunları başkasına havalet edemeyiz. Bütün dikkatimizi devlet olarak bu iki alana yoğunlaştıracağız, diğer kısımlarda da yatırımcıların, vatandaşlarımızın önünü açacağız. Böylece ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak çalışmaları başarıyla yürütmüş olacağız.