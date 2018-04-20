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Başbakan Yıldırım'dan açıklamalar

Başbakan Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başbakan Yıldırım'dan açıklamalar
Yıldırım, "Uyum yasaları teklifi önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday için noter zorunluluğu yok. Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. Seçim kanunlarındaki teknik düzenlemeler uyum düzenlemeleri." dedi.

Yunanistan'ın FETÖ'cüleri serbest bırakmasını değerlendiren Yıldırım, "Yunanistan bizim komşumuz, bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerekiyor. Öyle davranmalı. Aktif olarak darbeye katılmış FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilemez. Son zamanlarda malesef FETÖ suçluları Yunanistan'ın güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da ilişkilere zarar veriyor. İade çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ suçlularının ilişkileri olumsuz etkilemesini arzu etmeyiz" diye konuştu.

ABD'nin erken seçim açıklamasına tepki gösteren Yıldırım, "ABD kendi işine baksın, bir buçuk yıl geçti seçimlerinin üzerinde. Usulsüzlük tartışmaları hala bitmedi. Seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler." dedi.

Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Dostluğa uyan bir şey değildir. Geçmiş olsun diyorum. Maç takımlar arasında olağan bir şeydir.
 
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