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Başbakan Yıldırım'dan Afrin ve Almanya açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız." diye konuştu

Başbakan Yıldırım'dan Afrin ve Almanya açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih şehrinde açıklamalar yaptı.

Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının ardından konuşan Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." dedi.

Yıldırım şunları söyledi:

"Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız.

 Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. 

Bu bizim olmazsa olmazımız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Başbakan #binali yıldırım #almanya #münih #Deniz Yücel
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