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Başbakan Yıldırım'dan, Destici'ye “geçmiş olsun“ telefonu

Yıldırım, BBP Genel Merkez binasında çıkan yangına ilişkin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı.

Başbakan Yıldırım'dan, Destici'ye “geçmiş olsun“ telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Merkez binasında çıkan yangına ilişkin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Destici'den binada çıkan yangın hakkında bilgi aldı.

Yıldırım görüşmede ayrıca, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #BBP Genel Merkezi #Başbakan Yıldırım
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