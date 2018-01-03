Yıldırım, BBP Genel Merkez binasında çıkan yangına ilişkin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı.

Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Merkez binasında çıkan yangına ilişkin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Destici'den binada çıkan yangın hakkında bilgi aldı.



Yıldırım görüşmede ayrıca, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.