Başbakan Binali Yıldırım AKP Tuzla İlçe Kongresi'nde konuştu. Suriye'deki son gelişmeler ve kurdaki dalgalanmaya değinen Başbakan Yıldırım, "Bölgemizi saran çatışma ortamı doğal olarak küresel havayı da olumsuz etkiliyor. Son haftada yaşadığımız gerilim adeta, ‘yeni bir dünya savaşı mı çıkacak’ sorusunu gündeme getirdi. Bunun sonuçları oldu. Mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde dalgalanma oldu. Bunu fırsat bilenler ‘Türkiye ekonomik krize gidiyor’ diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki Türkiye krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar gerçeklerden kopuk bir muhalefet anlayışının Türkiye’ye bir şey getirmeyeceğini bir kez daha gördük. Sanki dolar fırlayıp gitse zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok, gerekli tedbirler alınmaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. 12 senede küresel türbülansların içinden ülkemizi çıkararak bugünlere geldik. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor" dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:



"7 yıldır



Bölgemizi saran çatışma ortamı doğal olarak küresel havayı da olumsuz etkiliyor. Son haftada yaşadığımız gerilim adeta, ‘yeni bir dünya savaşı mı çıkacak’ sorusunu gündeme getirdi.



Bunun sonuçları oldu. Mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde dalgalanma oldu.



Bunu fırsat bilenler ‘Türkiye ekonomik krize gidiyor’ diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki Türkiye krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar gerçeklerden kopuk bir muhalefet anlayışının Türkiye’ye bir şey getirmeyeceğini bir kez daha gördük.



Sanki



Dünyanın en büyük havalimanını



16 Nisan Türkiye’nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır. Türkiye 94 yıllık cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devam eden yönetim sistemini değiştirme kararı vermiştir. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş kararı vermiştir. Gençler yeni sistemin öncüsü olmaya hazır mısınız? AK kadınlar yeni sistemi hayata geçirmeye var mısınız?



28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış ‘biz darbe falan yapmadık’ diyorlar. Bu millet, ‘28 Şubat 1000 yıl sürecek’ dediklerini unutmadı. Zaman değişti, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Er ya da geç hesabı sorulur. Kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa adalet ilkelerine uygun olarak hareket etmelidir."



ulusal.com.tr "7 yıldır Suriye ’de vahşet devam ediyor. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların bugün harekete geçmeleri geç kalmış bir cevaptır ancak yine de katillere verilmiş bir cevaptır. O nedenle olumlu bir adım olarak görüyoruz. Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalan, ister kimyasal silahlarla, ister normal silahlarla insanları yok eden rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz.Bölgemizi saran çatışma ortamı doğal olarak küresel havayı da olumsuz etkiliyor. Son haftada yaşadığımız gerilim adeta, ‘yeni bir dünya savaşı mı çıkacak’ sorusunu gündeme getirdi.Bunun sonuçları oldu. Mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde dalgalanma oldu.Bunu fırsat bilenler ‘Türkiye ekonomik krize gidiyor’ diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki Türkiye krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar gerçeklerden kopuk bir muhalefet anlayışının Türkiye’ye bir şey getirmeyeceğini bir kez daha gördük.Sanki dolar fırlayıp gitse zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok, gerekli tedbirler alınmaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. 12 senede küresel türbülansların içinden ülkemizi çıkararak bugünlere geldik. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor.Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul ’a yapıyoruz. Bu sene sonunda ilk bölümünü açacağız. ‘Türkiye’ye ne oluyor, Türkiye neden böyle büyük projeler yapıyor’ diye bazılarının canları sıkılmış olabilir ama onların canlarını sıkmaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın, Türkiye artık eski Türkiye değil.16 Nisan Türkiye’nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır. Türkiye 94 yıllık cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devam eden yönetim sistemini değiştirme kararı vermiştir. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş kararı vermiştir. Gençler yeni sistemin öncüsü olmaya hazır mısınız? AK kadınlar yeni sistemi hayata geçirmeye var mısınız?28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış ‘biz darbe falan yapmadık’ diyorlar. Bu millet, ‘28 Şubat 1000 yıl sürecek’ dediklerini unutmadı. Zaman değişti, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Er ya da geç hesabı sorulur. Kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa adalet ilkelerine uygun olarak hareket etmelidir."