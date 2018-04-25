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Başbakan Yıldırım'dan flaş Abdullah Gül açıklaması

Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından Abdullah Gül açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, "Ayrıldığınızda ne eski yerine ne de yeni yerine yaranamazsın" dedi

Başbakan Yıldırım'dan flaş Abdullah Gül açıklaması
Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından Abdullah Gül açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya dönüşü uçakta gazetecilerin 'Abdullah Gül'ün 24 haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağı' iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

"Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize, ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir." şeklinde konuştu.


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