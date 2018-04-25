Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından Abdullah Gül açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Başbakan Binali Yıldırım, İspanya dönüşü uçakta gazetecilerin 'Abdullah Gül'ün 24 haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağı' iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.
"Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize, ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir." şeklinde konuştu.
Ayrıntılar gelecek...
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