Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin kendisine bilgi verdi.
Alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Almanya'da bulunan Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
Görüşmede Yıldırım, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.
Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu ile Türkiye’ye döndükten sonra yüz yüze bir görüşme de yapacağı bildirildi.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bilgi verdi
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin kendisine bilgi verdi.
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