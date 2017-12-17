Başbakan Binali Yıldırım, ''Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı bir karar aldı, keyfi bir karar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etti. Bu bölgede, Kudüs'te yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Çankırı 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Başbakan Yıldırım'ın sözlerinin satır başları şöyle:



'Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı bir karar aldı, keyfi bir karar. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etti. Biz de bu haksız kararı tanımayacağımızı ve bu kararın yok hükmünde olduğunu Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya ilan etti.



Tek taraflı keyfi kararlar almak hiç kimsenin hakkı değildir. İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da olağanüstü toplandı ve tarihi kararlar aldı. İslam dünyası Kudüs'e Filistin'e sahip çıktık. 'Filistinliler sahipsiz değildir' dedik. Bu bölgede, Kudüs'te yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır.



Dünyada Türkiye'nin önünde büyüme gerçekleştiren iki ülke var, Çin ve Hindistan. 2017'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye bu ülkeleri de geride bıraktı.



Türkiye'de işsizliğin en az olduğu ilin adı Çankırı'dır. 2002 yılında sadece 1 milyar 800 milyon olan tarım desteklerimiz, 2017 yılında 13 milyar liraya yükseldi 2018 yılında bu 15 milyar olacak.'



