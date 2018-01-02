Başbakan Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.



Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Baykal ile telefonda görüşerek, "Geçmiş olsun" dileklerini yineledi.



Başbakan Yıldırım, Baykal'dan tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.



Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisine Münih yakınlarındaki "Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau" isimli merkezde devam ediliyor.



Baykal, 16 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı.