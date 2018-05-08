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Başbakan Yıldırım: Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur

Başbakan Yıldırım, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiriye ilişkin, "Bir cehalet manifestosudur." dedi.

Başbakan Yıldırım: Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur
Başbakan Binali Yıldırım, restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri için "Bir cehalet manifestosudur" dedi.

Eylemin, büyük bir hadsizlik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu eylem haysiyetsiz bir tahrik, büyük bir hadsizliktir. Hiçbir kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz. Kitap Allah'ın koruması altındadır."

Kaynak: AA
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