Başbakan Binali Yıldırım, restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katıldı.Kaynak: AA
Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri için "Bir cehalet manifestosudur" dedi.
Eylemin, büyük bir hadsizlik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:
"Bu eylem haysiyetsiz bir tahrik, büyük bir hadsizliktir. Hiçbir kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz. Kitap Allah'ın koruması altındadır."
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