Başbakan Yıldırım, valiliği ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir Valiliğini ziyaret etti.



Yıldırım, AK Parti Kırşehir 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından valiliğe geçti.



Burada Vali Necati Şentürk ve il protokolü tarafından karşılanan Yıldırım, Şentürk'ten kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.



Yıldırım, valilikten ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.





