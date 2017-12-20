Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile TSİ 18.50'de Nahçıvan'a geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'nda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Nahçivan Başkonsolosu Nihat Erşen ve diğer yetkililer karşıladı.



Yıldırım ile kızı Büşra Bahar Köylübay, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı da Nahçıvan'a geldi.



Başbakan Yıldırım, Nahçıvan programı kapsamında ilk olarak Haydar Aliyev Abidesi'ne çelenk bırakacak.



Daha sonra Ali Meclis Binası'na yürüyerek geçecek olan Yıldırım, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov ile bir araya gelecek.



Görüşmenin ardından Talibov, Başbakan Yıldırım'ın onuruna Devlet Konukevi'nde bir akşam yemeği verecek.



Başbakan Yıldırım'ın ziyareti, Türkiye'den Nahçıvan'a 9 yıl aradan sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret özelliği taşıyor.