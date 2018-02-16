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Başbakan Yıldırım Pence'e taziye mesajı gönderdi

Yıldırım, ABD'de, okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Pence'e taziye mesajı gönderdi

Başbakan Yıldırım Pence'e taziye mesajı gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'de okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e taziye mesajı gönderdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e mesaj göndererek, taziyelerini iletti.

Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde, okulun eski öğrencilerinden Nikolaus Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişinin öldüğü bildirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #taziye mesajı #okul saldırısı #florida #Başbakan Yıldırım #ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
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