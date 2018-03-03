Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'da partisinin il kongresinde "Kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler" dedi. Yıldırım, " Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer" ifadelerini kullandı

Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'da partisinin ilk kongresine katıldı.



Burada bir konuşma yapan Yıldırım, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım şunları söyledi:



"Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer.



Bu operasyonlar aslında Avrupa'nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır.



AK Parti ve MHP, Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdi. Ne dedik, mesele memleketse gerisi teferruattır. İnşallah 'Cumhur İttifakı'yla genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız."



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