Başbakan Yıldırım, "Siyasi sistemimizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz. Güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran'da hayata geçireceğiz." dedi.

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.



Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle siyasi sistemimizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz. Demokratik ve hukuk devletine bağlı denge denetleme sistemiyle güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran'da hayata geçireceğiz." dedi.



"Seçime gidiyoruz seçime, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı dün Mecliste onaylandı, kesinleşti. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullanan Yıldırım, ak kadroların, yeni hedeflerin gerçeğe dönüşmesi için sabırsızlandığı belirtti.



"Büyük zafere, 24 Haziran'a hazır mısınız? Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? Ankara'yı sokak sokak, ev ev arşınlamaya var mısınız?" diye soran ve partililerden "Evet" karşılığını alan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Maşallah gençler işi bitirmiş. Allah sizden razı olsun. Ankara'da her seçimde milletimizin desteğiyle yüzümüzün akıyla çıktık. İnşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak. Hazır mıyız gençler? Bu başarının arkasında sizlerin inancı, heyecanı, alın teri, akıl teri var. Bu hareket enerjisini gençlerden alıyor, sizlerden alıyor. O halde Ankara'da yeni bir rekor kıracak mıyız gençler? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Siz 'Evet' diyorsanız, siz 'Tamam' diyorsanız bu iş bitmiştir. Maşallah. Şimdi şu salona bakıyorum, şu heyecana bakıyorum da sizin heyecanınız, coşkunuz karşısında ben de heyecanımı artık bastıramıyorum, aynı heyecanı sizin kadar yaşıyorum."



"Sizler diriliş neslisiniz, sizler Asım'ın nesillerisiniz"

Gençlerin, ülkenin teminatı, bugünü ve geleceği olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bu ülkenin aydınlık yarınlarının sahipleri sizler olacaksınız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ait emaneti teslim ettiği nesil sizsiniz. Sizler diriliş neslisiniz, sizler Asım'ın nesillerisiniz." dedi.



Tarihin, gençlerin yazdığı destanlarla dolu olduğunu hatırlatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:



"Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen bu ülkenin kahraman gençleriydi. Gençler, 15 Temmuz'da hainlere, alçaklara, Ankara'yı dar eden, ay yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen sizsiniz. Sizler, 15 Temmuz'un gerçek kahramanlarısınız. Siz o gece destan yazdınız, hainlere diz çöktürdünüz. Hepinizin alnından öpüyorum. Sevgili gençler, sizlere inanıyoruz, güveniyoruz.



Bu gençlik, bu bilinç, bu dava aşkı bizde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle sırtımızı hiç kimse yere getiremez. Sizler bu kutlu davanın, aziz milletin geleceğisiniz. Bu dava bu günlere sizlerin gayretiyle coşkusuyla geldi. Biz gençlerimizin projelerine, fikirlerine, enerjisine hep güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz. Siz ne kadar güçlü olursanız ülke de o kadar güçlü oluyor. Bu kutlu yürüyüşte başından beri sizlerle yol arkadaşı, dava arkadaşı olmaktan, omuz omuza olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.



Türkiye'yi 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle hep beraber taşıyacağız. 2023, 2053, 2071 vizyonuna hazır mısınız? Türkiye'yi bu hedeflere taşıyacak olan sizlersiniz. Geleceğin Türkiye'sine yön verecek olan ak kadrolar, ak gençler, ak kadınlarımızdır. Gençler bu büyük davayı devralmaya hazır mısınız? Bu millete sevdanız, bu ülkeye sevdanız hiç eksilmesin, artarak devam etsin."



"Milletimiz halk oylamasıyla tarihi bir karar verdi"

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan 2017 referandumunun, Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, "Milletimiz halk oylamasıyla tarihi bir karar vermiştir. Türkiye'yi geleceğe taşıma yönünde yetersizliği artık tescil olan parlamenter sistemi terk etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirmiştir. Bu kararı veren aziz milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.



Milletin, her türlü vesayeti bertaraf ederek demokrasiyi güvence altına aldığını belirten Binali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"Millet, 'yönetimde istikrar, ekonomide istikrar' demiştir. 'Güçlü yönetim, güçlü Türkiye' demiştir. Parlamenter sistem vesayet çevreleri her zaman iktidara ortak olmaya gayret ettiler, milli iradeyi sürekli baskı altında tutmaya çalıştılar. Bazen darbeyle doğrudan, bazen dolaylı olarak müdahalede bulundular. Sürekli siyaseti, iktidarı istikrarsızlaştırmaya çalıştılar. Bir gecede devletin ekonomisini batırdılar, yok ettiler. Vatandaşlarımız arasına ayrılık tohumları ektiler. Milletin hukukunu hiçe saydılar, ancak 16 yıldır AK Parti olarak bir yandan milletimiz, ülkemiz için liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet ederken, bir Türkiye'yi üç Türkiye yaparken, Türkiye'yi üç kat büyütürken diğer yandan da vesayet odaklarıyla amansız mücadele verdik."



Bu sırada "Vefakar Başbakan" tezahüratı üzerine Yıldırım, "AK Parti'de vefa, bir semt adı değildir. AK Parti'de vefa, lideriyle beraber sonuna kadar yılmadan, yorulmadan devam etmektir. AK Parti'de vefa, ikbal peşinde koşmak değildir. AK Parti'de vefa, millete hizmetkar olmaktır. Sevgili gençler, sizler bu hareketin en vefalı grubusunuz." ifadelerini kullandı.



"Yeni Kapı ruhu hayata geçti"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasi sistemi daha güçlü yapacak yeni bir adımı attıklarını belirten Yıldırım, demokratik ve hukuk devletine bağlı, denge denetleme sistemiyle güçlü Meclis güçlü icra içeren bu değişikliği 24 Haziran'da hayata geçireceklerini bildirdi.



Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası Yeni Kapı'da milyonların bir araya geldiğini hatırlatarak, "Yeni Kapı ruhu hayata geçti. O Yeni Kapı ruhuyla beraber cumhur ittifakını da MHP ile gerçekleştirerek, 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz. Cumhur ittifakı demek; tek bayrak, tek vatan, tek millet demek. Cumhur ittifakı demek; her türlü bölücülüğe, ayrımcılığa, teröre karşı bir olmak, beraber olmak, birlikte Türkiye olmak demek." ifadelerini kullandı.



Gençlere, "Yeni Kapı ruhuyla 24 Haziran'a gitmeye hazır mıyız? Yeni bir destan, başarı öyküsü yazmaya var mıyız?" diye seslenen Başbakan Yıldırım'a salondaki gençlerden "evet" yanıtı geldi.



Başbakan Yıldırım, salondaki AKP'li gençlerle birlikte "Bir şarkısın sen" isimli şarkıyı söyledi.



Konuşmasına ara veren Başbakan Yıldırım, AKP'nin "Aynı yoldan geçmişiz biz" isimli seçim şarkısı eşliğinde, partililere karanfil atarak salonu dolaştı.



"Gençlere siyasetin kapılarını açtık"

Konuşmasını tamamlandığının düşünülmesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Daha bitmedi, buradayız. Durmak yok, yola devam" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin itibarını dünyada en önemli ülkeler arasına soktuklarını anlatan Yıldırım, Türkiye'yi her alanda söz sahibi olan bir ülke haline getirdiklerini belirtti.



Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:



"AK Parti iktidarları olarak bizler, bazılarının yaptığı gibi gençliğin edebiyatını yapmadık. Gençlere siyasetin kapılarını açtık, fırsat verdik, güvendik. Çünkü geleceğimizin, aydınlık yarınlarımızın teminatının sizler olduğunu biliyoruz. Bugünün, yarının, geleceğin, aydınlık yarınların teminatı sizlersiniz. Biz biliyoruz ki gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Onun için gençlere çok büyük yatırım yaptık. Her şeyden önce siyasette gençlere alan açtık. Seçme, seçilme yaşını 18'e indirdik. Artık gelecek için yürüme vaktidir. Siyasette sorumluluk almaya hazır mısınız? Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye var mısınız? Bu gençlik bu heyecan oldukça, bize karada da havada da denizde de ölüm yok. Eğitimde en büyük bütçeyi gençliğe, geleceğimize ayırdık. Bugün Türkiye bütçesinin en büyük payını eğitim alıyor. 134 milyar lira. Türkiye'nin AK Parti iktidara geldiği gün ilk bütçesi 120 milyardı. Bugün sadece eğitim bütçemiz, o günkü bütçenin tamamından daha fazla. Bu işte, geleceğe, gençliğe, AK Parti iktidarı olarak verdiğimizin önemin bir göstergesi."



Gençlerin geleceği önündeki her türlü engeli kaldırdıklarını ve kaldırmaya devam ettiklerini aktaran Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin dünyada üniversiteye erişimde ikinci sıraya yükseldiğini bildirdi.



Başbakan Yıldırım, bu başarının, gençlerin ve AKP'nin başarısı olduğunu vurguladı.



Üniversite sayısı 76'dan 187'ye çıkarıldı

Başbakan Yıldırım, üniversite sayısını 76'dan 187'e çıkardıklarını, bütün illere üniversite götürdüklerini, yurt kapasitesini ise 3 kat artırdıklarını, 640 bin sayısına ulaştırdıklarını belirtti.



Üniversitede okuyan kızların sayısının erkek öğrencilerin sayısından fazla hale geldiğini kaydeden Yıldırım, "Genç kızlarımız geleceği size emanet edeceğiz, genç kardeşlerim geleceğin teminatı sizlersiniz." dedi.



Öğrenci harçlarını da 10 kattan fazla artırdıklarını bildiren Yıldırım, gençlerin daha fazlasına layık olduğunu vurguladı.



AKP iktidarı döneminde Ankara'ya yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Yıldırım, Ankara'yı Türkiye'nin başkenti olmasının yanı sıra hızlı trenin de başkenti hale getirdiklerini kaydetti.



Yıldırım, Ankara'yı yolların, medeniyetlerin buluştuğu bir dünya şehri haline getirdiklerine işaret ederek, "Geçen hafta Kayaş-Sincan arasında çok modern bir raylı sistemi Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Başkentray'ı hizmete aldık. Ankara'ya yakışan bir hizmeti Ankaralılara sunduk." diye konuştu.



Esenboğa Havalimanı'nın eski halinin köy meydanı gibi olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Şimdi dünyanın en güzel terminallerinden birisi orada. Kuzey Ankara'nın o imarsız kaçak yapılaşması varoşlarının eski halini biliyorsunuz. Esenboğa'dan Ankara'ya gelenler hayal kırıklığı yaşarlardı. Şimdi havalimanından şehre gelenler modern Türkiye'nin başkentinin güzellikleriyle karşılaşıyorlar. Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız. Çubuk'a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara'yı hızlı trenle Eskişehir'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ne ve İstanbul'a, Konya'ya bağladık. Ankara'yı şimdi Karaman'la, Sivas'la, Yozgat'la, Bursa ile hızlı trenle bağlıyoruz."



Salondaki gençlerin Yıldırım'a "Reisi ara" diye seslenmesi üzerine Yıldırım, telefonunu isteyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefonun cevap vermemesi üzerine Yıldırım, "Gençler, vakit kalırsa bize dönecek şu anda meşgul." dedi.