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Başbakan Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makam odasında kabul etti. Görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı

Başbakan Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makam odasında kabul etti. 

Başbakan Yıldırım ve Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Yıldırım, bugün görüşmeye ilişkin bir soru üzerine "Memleket meselelerini konuşacağız" demişti.

İKİ LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım, "Memleket meselelerini konuştuk.Hem iç hem de dış gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Sayın Başbakan Türkiye gündemine ilişklin bazı bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Başbakan #binali yıldırım #chp #kemal kılıçdaroğlu
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