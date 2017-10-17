Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makam odasında kabul etti.
Başbakan Yıldırım ve Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından açıklama yaptı.
Yıldırım, bugün görüşmeye ilişkin bir soru üzerine "Memleket meselelerini konuşacağız" demişti.
İKİ LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA
Görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım, "Memleket meselelerini konuştuk.Hem iç hem de dış gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Sayın Başbakan Türkiye gündemine ilişklin bazı bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
ulusal.com.tr
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makam odasında kabul etti. Görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makam odasında kabul etti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.