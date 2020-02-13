"Başı bozuk örgütler" kim?

Türk bayrağını yakıyorlar, PKK'ya silah sevkiyatı yapıyorlar, Suriye halkını Türkiye karşıtı eylemlerle kışkırtıyorlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu sözlerle dikkat çekti sahayı proveke eden örgütlere. Peki Erdoğan hangi örgütlere işaret ediyor?

Ankara'nın Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terör listesine aldığı Heyet Tahrir El Şam'ın İdlib'deki varlığı, sahadaki denklemi bozan temel unsur. Zira, terör örgütü 2018 Eylül ayında Soçi mutabakatıyla belirlenen "statüyü" doğrudan etkiledi. Türkiye'ye müzahir gruplara karşı savaşan terör örgütü, sahada alan hakimiyetini genişletti, İdlib'in genelinde kontrol sağladı. Ardından Rusya'nın Hımeynim Üssü ile Suriye Ordusu'nun kontrol noktalarına saldırılar yapıldı. Terör örgütü doğrudan Türkiye karşıtı hamleler de yaptı.

Mültecilerin Türkiye sınırına dayanmasını fırsat bilen terör örgütü, sığınmacıların Türkiye'nin sınır kapısını açmaması gerekçesiyle yaptığı protestoları proveke etti. Türk bayrağını yakan teröristler, Türkiye karşıtı sloganlar attı.

HTŞ ile bölücü terör örgütü PKK/PYD arasındaki ilişkiler de dikkat çekiyor. 15 Nisan 2019 tarihinde HTŞ kontrolündeki bölgeden çıkan bir tanker Münbiç'e doğru ilerlerken Aktarin bölgesinde operasyon yapıldı. Operasyonda uzun namlulu keskin nişancı silahları, roketatar ile binlerce merminin yanı sıra çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik bürokrasisinin "CIA ve Mossad'dan yardım alan örgüt" olarak tanımladığı teröristler, sahada yeni kışkırtmalar peşinde. Ulusal Kanal'ın saha kaynaklarından edindiği bilgilere göre, teröristler İdlib halkını "Rusya ve Esad sizi bombayla öldürecek" bahanesiyle Türkiye sınırına yönlendiriyor. Ardından "Türkiye sizi soğukta bırakıyor" propagandasıyla Ankara'nın yeni göç kabul etmeyeceğine yönelik kırmızı çizgisi manipüle ediliyor.

Sahada HTŞ ile birlikte kışkırtma yapan diğer örgütler ise Ahrar'u Şam ve Feylak Şam. Suudi Arabistan'ın fonladığı örgütler Ankara'nın da radarında.

Türkiye'ye müzahir bazı gruplar da Ankara-Şam hattında gerginliğe neden oluyor. Son olarak Şam'ın 3 Şubat'taki saldırısından önce bazı gruplar Halep'e saldırı başlatmıştı. The Moscow Times sitesinin haberine göre, söz konusu çatışmada en az 4 Rus Federal Güvenlik Servisi üyesi öldürülmüştü.

ulusal.com.tr

