Başı ve kolları yoktu... Rus yüzücü Svechnikov’un cenazesi ailesine verildi

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sabahın erken saatlerinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, evlatlarının naaşını teslim aldı. Svechnikov'un cenazesi, ülkesinde toprağa verilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Svechnikov'un cansız bedeni, 20 Ocak'ta Kuruçeşme Sahili'nde bulunmuştu. Tekne ve karadaki vatandaşların deniz kıyısında bir ceset fark etmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAŞI VE KOLLARI YOKTU

Yapılan ilk incelemede cesedin baş bölgesi ile kollarının olmadığı tespit edildi. Cesedin, 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışta kaybolan Rus yüzücüye ait olma ihtimali üzerine ailesi Rusya'dan İstanbul'a çağrıldı.

Adli Tıp Kurumunda aileden alınan DNA örnekleri ile cesetten alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu, cansız bedenin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu kesinleşti.