Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede sona gelindi

TBMM'nin en önemli başlıklarından biri olan başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemede yeni bir aşamaya geçildi. AK Parti'nin raporunu tamamlamasının ardından teklifin yazım aşamasına geçildi. Teklifle, 5199 sayılı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede sona gelindi
Editör: Mert Sagit

AK Parti Meclis Grubu'nda, başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklif metninin hazırlıklarına başlandı.

Düzenleme ile Hayvanları Koruma Kanunu'nun 7'nci maddesinde değişiklik öngörülüyor.

HASTALIK RİSKİ TAŞIYAN KÖPEKLER TOPLANACAK

Hazırlanan taslakta, son dönemde artan kuduz vakalarının önlenmesi için önemli değişiklikler yer alacak. Bu kapsamda hastalık riski taşıyan köpekler toplanacak. Öncelik, depremin etkilediği bölgelerde kuduz şüphesi nedeniyle karantina uygulanan ilçeler olacak. Toplanan hayvanların tedavi edilebilecek durumda olanlarına öncelik verilecek.

KISIRLAŞTIRMA PROGRAMLARI ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Taslağa göre mevcut barınakların durumu da iyileştirilecek. Büyük şehirler başta olmak üzere il ve ilçelerde yeni toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Köpek sayısının fazla olduğu il ve ilçelerde seyyar tedavi ve kısırlaştırma merkezleri hizmet verecek. Belediyelerin hayvanlara yönelik uygulamaları yakından denetlenecek. Kısırlaştırma programları ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Meclis'te, bakanlıkların hazırladığı ortak metin ile görüşmelerde elde edilen veriler birleştirilecek. Hazırlıkların ardından düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

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# Başıboş köpek # kısırlık
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