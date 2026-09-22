Basın ve Otomotiv Ödülleri için hazırlık başladı

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği (YGD), 2027 yılına yönelik çalışma programını belirlemek üzere Eylül ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Taksim Point Otel’de gerçekleştirdi.

Basın ve Otomotiv Ödülleri için hazırlık başladı
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Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği (YGD), 2027 yılına yönelik çalışma programını belirlemek üzere Eylül ayı olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Taksim Point Otel’de düzenlenen toplantıda gazetecilik mesleğinin gündemindeki sorunlar değerlendirilirken, 2027 YGD Basın Ödülleri ile “Yılın En Beğenilen Otomobili” ödülü için hazırlık sürecinin başlatılması kararlaştırıldı.

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği (YGD) Yönetim Kurulu, Başkan Yavuz Yılmaz’ın başkanlığında bir araya gelerek yeni dönemin önceliklerini ve 2027 yılı projelerini masaya yatırdı.

Toplantıya Başkan Vekili Hikmet Aydoğan, Genel Sekreter Saliha Kırmızı, Başkan Yardımcıları Gültekin Kaya, Süleyman Alpaydın, Erden Aktoğu ve Fatih Turan, Genel Sayman Süleyman Aydınalp, Otomotiv Kurulu Başkanı Babür Gürel ile Basın ve Kurumsal İlişkiler Kurulu Başkanı Gönül Yıldırım katıldı.

“GAZETECİLİĞİN İTİBARINI KORUMAK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ”

Toplantının ana gündem başlıklarından birini gazetecilik sektörünün mevcut koşulları oluşturdu. Medyada yaşanan ekonomik ve teknolojik dönüşümün yanı sıra dezenformasyon, telif hakları ve sahada yaşanan mesleki sorunlar değerlendirildi.

YGD Başkanı Yavuz Yılmaz, gazetecilik mesleğinin karşı karşıya olduğu sorunların yalnızca ekonomik koşullarla sınırlı olmadığını belirterek, mesleki itibar, etik değerler ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yılmaz, “Sektörümüzün içinden geçtiği ekonomik darboğaz, dijital dönüşümün getirdiği dezenformasyon yükü ve telif hakları gibi temel meseleler, gazetecilik mesleğinin itibarını korumayı her zamankinden daha hayati hale getirmiştir. Yerel ve ulusal basında görev yapan meslektaşlarımızın haklarını savunmak, mesleki standartları yükseltmek ve aramızdaki dayanışma bağlarını sıkılaştırmak dernek olarak en öncelikli görevimizdir” dedi.

2027 BASIN ÖDÜLLERİ İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

YGD’nin 2027 yılı projeksiyonunun da ele alındığı toplantıda, geleneksel ödül organizasyonlarının yeni dönemdeki hazırlıkları gündeme geldi.

Bu kapsamda 2027 YGD Basın Ödülleri için çalışma sürecinin başlatılması kararlaştırıldı. Ödüllerle gazetecilik mesleğine katkı sağlayan başarılı haber, araştırma, röportaj ve diğer medya çalışmalarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Ödül organizasyonunun kapsamı, kategorileri ve başvuru-değerlendirme takviminin önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla netleştirilmesi planlanıyor.

Basın ve Otomotiv Ödülleri için hazırlık başladı - Resim : 1

“YILIN EN BEĞENİLEN OTOMOBİLİ” İÇİN YENİ DÖNEM

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise YGD Otomotiv Kurulu tarafından yürütülen “Yılın En Beğenilen Otomobili” çalışması oldu.

Otomotiv sektöründeki yeni modellerin ve sektörel gelişmelerin değerlendirildiği organizasyonun yeni dönem hazırlıkları için de düğmeye basıldı.

Otomotiv Kurulu Başkanı Babür Gürel’in koordinasyonunda yürütülecek hazırlıklarla birlikte, değerlendirme süreci, aday modeller ve organizasyon takviminin önümüzdeki dönemde belirlenmesi planlanıyor.

YGD’nin basın ve otomotiv alanındaki iki ayrı ödül çalışmasıyla, mesleki başarıların ve sektörel yeniliklerin kamuoyuna daha geniş biçimde duyurulması amaçlanıyor.

YGD’NİN 2027 YOL HARİTASI MASADA

Toplantıda ödül çalışmalarının yanı sıra YGD’nin 2027 yılı genel faaliyet programı da değerlendirildi.

Kurumsal yapının güçlendirilmesi, üyelerle iletişimin geliştirilmesi, mesleki dayanışmanın artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesine ilişkin başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

YGD yönetimi, yeni dönemde gazetecilerin mesleki sorunlarının daha güçlü şekilde gündeme taşınması ve farklı sektörlerle kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

YGD ÜYELİK KARTLARI YENİLENİYOR

Toplantıda ayrıca derneğin kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik bir başka adım daha atıldı.

YGD üyelerinin mesleki kimliğini ve dernek üyeliğini daha güçlü biçimde yansıtması amacıyla üyelik kartlarının yeni tasarım ve formatta yenilenmesine karar verildi.

Yeni kartların hazırlanmasının ardından dağıtım sürecine ilişkin takvimin üyelere duyurulacağı bildirildi.

YGD yönetimi, 2027 yılı projelerine ilişkin hazırlıkların ilgili kurul ve komisyonların çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde devam edeceğini açıkladı.

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