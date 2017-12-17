Kahraman Türk askeri, terör örgütü PKK'ya Tunceli'nin vadileri ve ovalarını dar etti. Jandarma Komando Birlikleri, Pülümür kırsalında teröristlerle çatışmaya girdi. Operasyonda 4'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lılardan biri yeşil listede aranıyordu.

Bölücü terör örgütü, kırsaldan adım adım temizleniyor. Operasyonlarda PKK ağır bir darbe daha aldı.



Tunceli Pülümür'de MİT ile koordineli yapılan çalışmaların devamında Jandarma Komando Birlikleri, Kızılmescit-Karagöl bölgesine operasyon düzenledi.



Operasyonda terösitlerle sıcak temas sağlandı. Çatışmada 4'ü kadın 8 teröristin etkisiz hale getirildi.



Teröristler arasında yeşil listede aranan, başına bir milyon lira ödül konan "Ferhat Yılmaz" kod adlı PKK'lı Murat Dağ da bulunuyor.



Bölge yapılan aramada ise çok sayıda silah ve 2 ton gıda malzemesi ele geçirildi.



Terör operasyonları diğer illerde de tüm hızıyla sürüyor. Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve tuzaklanmış bomba bulundu.







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