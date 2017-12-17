banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Başına bir milyon lira ödül konan "Ferhat Yılmaz" kod adlı terörist Murat Dağ öldürüldü

Kahraman Türk askeri, terör örgütü PKK'ya Tunceli'nin vadileri ve ovalarını dar etti. Jandarma Komando Birlikleri, Pülümür kırsalında teröristlerle çatışmaya girdi. Operasyonda 4'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lılardan biri yeşil listede aranıyordu.

Başına bir milyon lira ödül konan "Ferhat Yılmaz" kod adlı terörist Murat Dağ öldürüldü

Bölücü terör örgütü, kırsaldan adım adım temizleniyor. Operasyonlarda PKK ağır bir darbe daha aldı.

Tunceli Pülümür'de MİT ile koordineli yapılan çalışmaların devamında Jandarma Komando Birlikleri, Kızılmescit-Karagöl bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda terösitlerle sıcak temas sağlandı. Çatışmada 4'ü kadın 8 teröristin etkisiz hale getirildi.

Teröristler arasında yeşil listede aranan, başına bir milyon lira ödül konan "Ferhat Yılmaz" kod adlı PKK'lı Murat Dağ da bulunuyor.

Bölge yapılan aramada ise çok sayıda silah ve 2 ton gıda malzemesi ele geçirildi.

Terör operasyonları diğer illerde de tüm hızıyla sürüyor. Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve tuzaklanmış bomba bulundu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Ferhat Yılmaz #Murat Dağ
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Başbakan Yıldırım'dan Kudüs mesajı: 'Yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır'
Sonraki Haber
Silopi-Habur tatbikatı 3 ayı geride bıraktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.