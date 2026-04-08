Başkalarının IBAN'ıyla 2,4 milyarlık vurgun! Dev şebeke eş zamanlı baskınlarla çökertildi!

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması faaliyetlerini yürüten geniş çaplı bir şebekeyi deşifre etti. Yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli toplam 12 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilerek 64 şüpheli gözaltına alındı.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN IBAN'LARIYLA 2,4 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Emniyet birimlerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin finansal trafiği nasıl yönettikleri ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin, üçüncü şahıslara ait IBAN bilgilerini ele geçirerek sistemlerini bu hesaplar üzerinden kurdukları belirlendi. Suç örgütünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri aracılığıyla elde ettiği ve sisteme soktuğu paranın büyüklüğünün ise yaklaşık 2,4 milyar lira olduğu tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon, Tokat'ın yanı sıra Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerini kapsadı. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda toplam 64 şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorgu ve işlem süreçleri tamamlanan zanlılar, daha sonra Tokat Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 42'Sİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan 64 şüpheliden 48'i hakkında özgürlüğü bağlayıcı kararlara hükmedildi. Zanlılardan 42'si çıkarıldıkları hakimlikçe doğrudan tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

Geriye kalan şüphelilerden 13'ü ise adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.