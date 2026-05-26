Başkan Alim Karaca'ya yönelik silahlı pusu: Yakalanan zanlılar hakim karşısında

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'da yürütülen adli süreç kapsamında, gözaltında tutulan şahısların emniyetteki ifade ve evrak işlemleri tamamlandı. Soruşturmayı yürüten birimler, işlemleri biten dört şüpheliyi geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Fethiye Adliyesine getirdi. Şüphelilerin savcılık makamındaki sorgu süreçleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 23 Mayıs tarihinde Fethiye'nin Akarca Mahallesi'nde meydana gelmişti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına hedef olmuştu. Doğrudan evinin önünde gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda ayağından yaralanan Karaca, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Saldırının yaşandığı gün harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri detaylı bir çalışma yürüttü. Ekiplerin ortaklaşa gerçekleştirdiği takipler sonucunda, silahlı saldırıyı bizzat gerçekleştiren zanlı yakalandı.

Yapılan operasyonun devamında, zanlı ile birlikte hareket ettiği ve olay sonrası kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 3 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştı.

