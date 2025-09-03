Başkanın ailesine saldırıda yeni gelişme: Azmettirici hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce iki zanlının tutuklanmasının ardından incelemeler genişletildi.

Polis ekipleri, zanlıların ifadeleri, telefon görüşmeleri, mesajlaşmaları ve banka hesap hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

O.K’nin Londra’da bulunduğu tespit edildi. Adalet Bakanlığı tarafından şüphelinin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında olayın azmettiricisiyle bağlantısı olduğu belirlenen E.U., İzmir’de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Muğla’ya getirildi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi’ndeki daireye, 1 Eylül gecesi yanıcı madde atılmıştı.

Balkonda çıkan yangın, komşuların müdahalesiyle büyümeden söndürülmüş, saldırıyı gerçekleştiren Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) kısa sürede polis tarafından yakalanmıştı.

Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan iki şüphelinin ardından olay geniş yankı uyandırmış, protestolara neden olmuştu.