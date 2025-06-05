Başkanlar tutuklandı: 11 Haziran’da 3 belediyede vekil seçimleri yapılacak

İstanbul’da yolsuzluk soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeler, yerel yönetimlerde büyük bir krize neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, üç büyük ilçe belediye başkanı hakkında tutuklama kararı verildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 3 Haziran 2025 tarihinde çıkarıldıkları sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklandı.

Tutuklama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı 5 Haziran 2025 tarihinde üç başkanın da görevlerinden uzaklaştırılmasına onay verdi. Bakanlığın resmi “Olur” yazısıyla birlikte söz konusu başkanlar yasal olarak geçici görevden el çektirilmiş oldu.

MECLİSLER 11 HAZİRAN’DA TOPLANIYOR

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereği, görevden uzaklaştırılan başkanların yerine belediye meclislerinin kendi içlerinden başkan vekili seçmeleri gerektiği bildirildi.

Valiliğin uygun bulduğu takvime göre Avcılar Belediye Meclisi, Büyükçekmece Belediye Meclisi, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da toplanacak ve başkan vekillerini belirlemek üzere oylamaya gidecek.