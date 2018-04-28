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Başkent'te Perinçek rüzgarı

​Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi  Ankara'da da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar toplandı. Başta Kızılay ve Ulus olmak üzere Ankara’nın birçok noktasında çalışma yürüten Vatan Partisi, yurttaşlardan Perinçek'in adaylığı için 4 - 9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına gitmesini istedi.

Başkent'te Perinçek rüzgarı
Ankara sokakları, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplayan vatanseverlerle doldu.

Kızılay Ulus istikametinde imza masaları açan yüzlerce Vatan Partili, yurttaşlardan Perinçek'in adaylığı için destek istedi.

Yurttaşlar, 4 - 9 Mayıs tarihleri arasında Perinçek'in adaylığına imza vermek için seçim kurullarına yönlendirildi.


 
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