Ankara sokakları, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplayan vatanseverlerle doldu.
Kızılay Ulus istikametinde imza masaları açan yüzlerce Vatan Partili, yurttaşlardan Perinçek'in adaylığı için destek istedi.
Yurttaşlar, 4 - 9 Mayıs tarihleri arasında Perinçek'in adaylığına imza vermek için seçim kurullarına yönlendirildi.
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