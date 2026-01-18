Başkentte 20 milyonluk çek vurgunu: 12 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü kişilerin bilgisi dışında adlarına şirketler kurduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, kurulan bu şirketlerin hesaplarına yüklü miktarda para aktararak şirketlerin gelirini yüksek gösterdikleri, bu yolla Findeks ve kredi puanlarını artırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin daha sonra bu şirketler üzerinden piyasaya çek sürdükleri, çek karşılığında çeşitli ürünler temin ettikleri ve alışverişlerde karşılıksız çek kullandıkları belirlendi. Çeklerin vadesi geldiğinde bankaya giden mağdurlar, çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenince durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Şikâyetler üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, bu yöntemle piyasaya çek süren 12 ayrı şirket tespit edildi. Yürütülen operasyon sonucunda, fason şirketler üzerinden düzenlenen çeklerle 9 vatandaşı yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.