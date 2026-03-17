Başkentte 495 personelle dev operasyon: 103 şüpheli tek tek yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği dron ve özel harekat destekli ortak operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Başkentte 495 personelle dev operasyon: 103 şüpheli tek tek yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu, kent genelinde farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ortaklaşa harekete geçti.

Yürütülen detaylı araştırmalar sonucunda operasyon için 200 şüpheli belirlendi.

495 PERSONEL İLE EŞ ZAMANLI BASKIN

Tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Dron ve özel harekat unsurlarının da destek verdiği çalışmalarda sahaya toplam 141 ekip ve 495 personel indi.

103 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği baskınlar neticesinde; dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ankara operasyon gözaltı
