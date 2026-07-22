Başkentte gece kulübüne dev fuhuş operasyonu! 16 gözaltı, 20 kadın kurtarıldı

Ankara'da fuhşa aracılık ettikleri belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, zorla çalıştırılan 20 mağdur kadın kurtarıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Başkentte gece kulübüne dev fuhuş operasyonu! 16 gözaltı, 20 kadın kurtarıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, kentte fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanması amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince "özel soruşturma ekipleri" oluşturuldu. Ekipler, Çankaya ilçesinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren bir işletmeyi takibe aldı.

Yaklaşık 2 ay süren fiziki ve teknik takip çalışmalarında; mağdur kadınların gece kulübünden çıkartılarak fuhuş amacıyla otellere götürüldüğü tek tek tespit edildi.

GECE KULÜBÜ SAHİBİ, MÜDÜRÜ VE ŞEF GARSONLAR DA YAKALANDI

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, söz konusu gece kulübüne suçüstü operasyon düzenledi. İşletmedeki telefon ve kamera kayıtlarına el koyan polis ekipleri, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve şef garsonların da bulunduğu 16 zanlıyı "fuhşa aracılık" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına aldı.

Düzenlenen başarılı operasyon sonucunda fuhşa sürüklenen 20 mağdur kadın da kurtarıldı.

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