Ankara Ulus ve Kızılay'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gümrük kaçağı 5 bin paket sigara ele geçirildi.
Ankara'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 5 bin paket sigara ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılay ve Ulus'ta sokaklarda kaçak sigara satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda sokaklardaki tezgahların alt bölümlerine gizlenmiş çeşitli markalara ait 5 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.
Tezgahların sahipleri oldukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Ulus ve Kızılay'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gümrük kaçağı 5 bin paket sigara ele geçirildi
Ankara Ulus ve Kızılay'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gümrük kaçağı 5 bin paket sigara ele geçirildi.
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