Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bölücü terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.



Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.