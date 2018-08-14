Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bölücü terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.