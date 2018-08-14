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Başkentte PKK/KCK operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bölücü terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

Başkentte PKK/KCK operasyonu

Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #kck #operasyon #ankara
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