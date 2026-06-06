Başkentte renkli görüntüler: Bakan Kurum paylaştı, minikler görev başında...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ankara Saraçoğlu Mahallesi’nde geniş kapsamlı bir organizasyon düzenliyor. Bu yıl “Dünya Bize Emanet” temasıyla hayata geçirilen ve dün başlayan etkinlik programı, bugün ve yarın da çeşitli faaliyetlerle kesintisiz olarak devam edecek.

Alan içerisinde çocuklara yönelik özel atölyeler ve workshoplar gerçekleştirilirken, minik ziyaretçilerin vakit geçirebilmesi için şişme oyun alanları kuruldu. Program boyunca çevrenin korunması, Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm bilincini artırmaya yönelik uygulamalı eğitim çalışmaları yürütülüyor.

BAKAN KURUM SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakanlığın yürüttüğü özel eğitim projeleri kapsamında alandaki atölye çalışmalarına katılan çocuklar, 'Çevre Müfettişi' unvanını alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, etkinlik alanında eğitim alan ve oyun oynayan çocukların görüntülerini yayımladı. Bakan Kurum, konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Çevre Haftası’nda çocuklarımızın neşesi millet bahçelerimizi doldurdu. Ankara’da da çevre müfettişlerimiz Başkent’imizin simge mekanlarına arasına giren Saraçoğlu Mahallesi’mizde buluştu”

MİNİK MÜFETTİŞLERDEN BÜYÜKLERE 'DÜNYA BİZE EMANET' DERSİ

Görüntülerde söz alan öğrenciler, Sıfır Atık, doğa koruma ve kurulan oyun alanlarına dair düşüncelerini aktardı. Bakanlığın projesine katılarak müfettiş olan Asya Yıldırım, “Çevreye zarar vermemiz, atanları uyarmamız için bu etkinlik kutlanıyor. Yerlere çöp atmıyorum, atanları uyarıyorum. Ya da böyle çiçekleri falan koparmıyorum, koparanları da uyarıyorum. Doğayı korumalıyız çünkü bizim geleceğimiz için önemli. Dünya bize emanet” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte hem eğlendiğini hem de yeni bilgiler edindiğini belirten Ayliz İnceler ise süreci şöyle değerlendirdi: “Ben buraları görmeye, gezmeye, eğlenmeye ve doğamızı nasıl daha iyi koruyacağımızı öğrenmeye geldim. Mesela yere atılan çöpleri topluyorum. Mesela plastik ya da poşetleri falan çevreye atmıyorum. Buraya geldim ve artık çevre müfettişi oldum. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz hem de çok zevkli”