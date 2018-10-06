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Başkentte suç örgütü operasyonu

Yaralama, tehdit ve şantaj yoluyla menfaat sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Başkentte suç örgütü operasyonu

Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralama, tehdit ve şantaj yoluyla menfaat sağlayan suç örgütüne operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt lideri Menderes Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak, menfaat sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Menderes Y, Tarık Ü. ve  Başar K. tutuklandı.

Diğer zanlılardan S.Ç, G.Y. ve M.İ. adli kontrol şartıyla A.H. ile A.A. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İş adamına silahlı saldırı düzenlemişlerdi

Örgüt, 5 Eylül'de Yenimahalle ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi Uzayçağı Caddesi'nde iş adamı Nuri Muhammet Yaman'a silahlı saldırı düzenlemişti. Yaman saldırıda ağır yaralanmıştı.

Saldırının ardından iş adamı emniyetteki ifadesinde, müteahhitlik ve taş ocağı işletmeciliği yaptığını, yaklaşık 3 yıl önce Beypazarı'ndaki taş ocağını Tarık Ü'den 1 milyon 600 bin liraya satın aldığını söyleyerek, Tarık Ü. ve suç örgütü elebaşı Menderes Y'den, tehditle taş ocağını ücretsiz geri almak istedikleri iddiasıyla şikayetçi olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #operasyon #suç örgüt
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