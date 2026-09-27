Başkentte zehir tacirlerine ve fuhuş çetesine darbe!

"Uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE ADLİ SÜREÇ

Hedefteki Suçlar: Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerde şüphelilerin uyuşturucu ticareti, bu maddelerin kullanımını kolaylaştırma ve fuhuş suçlarını organize şekilde işlediklerine dair somut delillere ulaşıldı.

Gözaltı Sayısı: İlk aşamada haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin yanı sıra, yapılan devam eden araştırmalar ve bağlantı tespiti neticesinde 2 kişi daha gözaltına alınarak toplam şüpheli sayısı 18'e yükseltildi.

Mahkeme Kararı: Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme heyeti 17 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.