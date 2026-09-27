Başkentte zehir tacirlerine ve fuhuş çetesine darbe!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç şebekelerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Başkentte zehir tacirlerine ve fuhuş çetesine darbe!
Yayınlanma:

"Uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE ADLİ SÜREÇ

Hedefteki Suçlar: Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerde şüphelilerin uyuşturucu ticareti, bu maddelerin kullanımını kolaylaştırma ve fuhuş suçlarını organize şekilde işlediklerine dair somut delillere ulaşıldı.

Gözaltı Sayısı: İlk aşamada haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin yanı sıra, yapılan devam eden araştırmalar ve bağlantı tespiti neticesinde 2 kişi daha gözaltına alınarak toplam şüpheli sayısı 18'e yükseltildi.

Mahkeme Kararı: Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme heyeti 17 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Evini satacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyorEvini satacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyorGündem
fuhuş operasyonu tutuklama
Günün Manşetleri
Evini satacaklar dikkat!
stanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosya çözüldü
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
“Savaş suçlularının yeri mahkeme salonlarıdır”
Bu yıl 714 firari Türkiye'ye iade edildi
81 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Milyarlık bahis soruşturmasında 27 tutuklama!
Çok Okunanlar
stanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor stanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor
Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne? Altın fiyatları çakıldı! 27 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum ne?
Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosya çözüldü Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosya çözüldü
Evini satacaklar dikkat! Evini satacaklar dikkat!
Bugün Hangi Yollar Kapalı? Bugün Hangi Yollar Kapalı?