Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Başkonsolosluk konutundaki arama çalışması sona erdi. Başkonsolosluk konutunda çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri buradan ayrıldı. Konsolosluk konutundaki İncelemenin tamamlanmasının hemen ardından ekipler, Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdi. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda yeniden inceleme yapılacağı öğrenildi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin dün Türkiye'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri tamamlandı.



Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla dün saat 16.40'ta gelen Türk yetkililer, 9 saat süren çalışmanın ardından incelemelerini sonlandırdı.



Konutta delil çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.



Konsolosluk binasındaki inceleme çalışmaları ise sürüyor.



İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor.



Bir ekip daha giriş yaptı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına ikinci bir olay yeri inceleme ekibi daha giriş yaptı.



Başkonsolosluk konutunda incelemeler devam ederken, ikinci bir olay yeri inceleme ekibi daha konsolosluk binasına geldi.



Olay yeri inceleme ekibinin başkonsolosluk binasının garajına daha önceden getirilen brandayı çektiği de görüldü.







Ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin binaya girişinin ardından, konutta inceleme başladı.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının bulunduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de ekipte yer aldığı öğrenildi.



Başkonsolosluk konutunda incelemeler devam ederken, saat 19.30'da başkonsolosluk binasına da olay yeri inceleme ekipleri geldi.



Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları devam ederken, gazetecilerin de bekleyişleri sürüyor.



Öte yandan Başkonsolosluk binasının bahçesindeki kuyunun boşaltılması için itfaiye ekibi istenirken, olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk binasına branda getirdiği görüldü.





Bahçedeki kuyunun boşaltılması için ekip istendi

Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları devam ederken, gazetecilerin de bekleyişleri sürüyor.

Öte yandan Başkonsolosluk binasının bahçesindeki kuyunun boşaltılması için itfaiye ekibi istenirken, olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk binasına branda getirdiği görüldü.



Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları devam ederken, gazetecilerin de bekleyişleri sürüyor.



Suudi yetkililer başkonsolosluk konutunda

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan Suudi yetkililer, başkonsolosluk konutuna geldi.

Türkiye'den dün ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutuna 4 sivil ve bir resmi araç giriş yaptı.

Araçlarda, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundaki Suudi yetkililerin bulunduğu belirtildi.



Suudi yetkililer başkonsolosluk konutunda



Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan Suudi yetkililer, başkonsolosluk konutuna geldi.



Türkiye'den dün ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutuna 4 sivil ve bir resmi araç giriş yaptı.



Araçlarda, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundaki Suudi yetkililerin bulunduğu belirtildi.



Olay



Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.



Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.



Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, grup ilk toplantısını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirmişti.



Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.