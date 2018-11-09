Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 37 gün geçti. Soruşturma devam ederken yeni iddialar gündeme geliyor. Al Jazeera televizyonu, Başkonsolosluk rezidansındaki kuyuda, asit ve başka kimyasalların izine rastlandığını duyurdu. Asitin kemiği eritecek güçte olduğuna dikkat çekildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, cesedin asitle eritidiği iddiası ortaya atıldı. İddianın sahibi Katar merkezli Al Jazeera televizyonu oldu.



Haberde, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluk rezidansında asit ve başka kimyasalların izine rastlandığı belirtildi.



Adı açıklamayan bir savcılık kaynağına dayandırılan haberde, Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedinin, başkonsolosun rezidansındaki bir odada asitle eritildiği kaydedildi.



Kaynak, konsolosun konutundaki kuyuda yapılan incelemelerde hidroflorik asit ile başka kimyasalların izine rastlandığını da ifade etti.



Güçlü eritme özelliğine sahip olan hidroflorik asidin, özellikle kemiğin erimesi konusunda etkili olduğu biliniyor.



Ayrıca Sultangazi otoparkında yapılan aramalarda kimyasal maddelerden korunmak amaçlı bir maske bulunmuştu.



ulusal.com.tr

