Başörtülü kadınları hedef alan paylaşıma soruşturma

Sosyal medyada başörtülü vatandaşlara yönelik kullanılan ifadeler ortalığı karıştırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, infial yaratan o görüntüler üzerine vakit kaybetmeden resen soruşturma başlattı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Başörtülü kadınları hedef alan paylaşıma soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli Hatice Ö. Hakkında Gözaltı Talimatı
Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen Hatice Ö. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

"Nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, bir kişinin bazı sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir."

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