Telefonuna ByLock yönlendirilmesi yapılan yaklaşık bin kişiye tahliye yolu açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’a ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yaklaşık bin kişinin tahliyesini isteyen Başsavcılık, 11 bin 480 kişinin telefonuna, iradesi dışında Bylock yüklendiğini açıkladı. Peki bu nasıl oldu. İşte ayrıntıları.

ByLock yönlendirilmesi yapılan bine yakın kişi serbest kalacak.



FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’a ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından dikkat çeken bir açıklama yapıldı.



Açıklamada 11 bin 480 kişiye iradesi dışında ByLock yüklendiği belirtildi. Bu kişilerin hukuki durumlarının değerlendirilmesi istendi.











ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: 12 BİN’E YAKIN KİŞİYE YÖNLENDİRME

"Gerçekleşen detaylı inceleme neticesinde, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11.480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu gelişmeler ışığında bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir."



Açıklamada FETÖ'nün bu yöntemi gerçek kullanıcıları gizlemek için kullandığı belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ise telefonuna yönlendirme yapılan yaklaşık bin kişinin tahliyesini istedi. Kocaman “farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.



Peki ByLock yönlendirilmesi nasıl yapılıyor? Bu soruya ilk yanıtı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu vermişti. 2014 yılında FETÖ’nün “Mor beyin” isminde bir internet sitesi açtığını söyleyen Feyzioğlu site ziyaretçilerinin telefonuna ByLock verisi yüklendiğini belirtmişti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman da açıklamasında “Mor Beyin yazılımı yapan isme işaret etti.