Başsavcılık açıkladı: "Narkokapan-İzmir sonrası adli olaylar azaldı"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir merkezli birçok ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkokapan-İzmir" operasyonunun kent güvenliğine yansıyan somut çıktılarını açıkladı. Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, dev operasyonun ardından şehir genelindeki adli olaylar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında düşüş gösterdi.

Başsavcılık açıklamasında, kentin huzurunu sağlamak adına geçen yıl adalet hizmetlerinde kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıldığı vurgulandı. Bu süreçte suçla mücadelede kararlılığı artıran, yargılamayı hızlandıran ve mağdur haklarını önceleyen uygulamaların hayata geçirildiği belirtildi. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede "maddeye değil, geleceğe bağlan" anlayışının benimsendiği ifade edildi. Kullanıcılara yönelik tedavi, denetimli serbestlik ve adli kontrol mekanizmalarının etkinleştirildiği belirtilen açıklamada, 5 bin 329 kullanıcı şüpheliye "tedavi ve muayene tedbirlerine tabi olma" yükümlülüğü getirilerek adli kontrol uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere "güvenli yollar" eğitimi, şiddet şüphelilerine ise öfke kontrolü programları uygulanmaya başlandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ: "SOKAKLAR TEMİZLENDİ"

Sokak satıcılarını hedef alan ve 19 Ocak'ta "Narkokapan-İzmir" adıyla icra edilen operasyonun sonuçlarına ilişkin değerlendirmede, 654 şüphelinin tutuklandığı ve 51 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı hatırlatıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu olarak nitelendirilen baskınların etkisi, açıklamada şu ifadelerle yer aldı: "19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda sokaklar temizlenmiş, gençler uyuşturucu tehlikesinden korunmuştur. Bu soruşturma diğer suç türlerinin de ciddi oranda önüne geçilmesini sağlamıştır. Soruşturma tarihinden sonraki dönemde ortalama adli olaylar yüzde 30,8 oranında azalmıştır."