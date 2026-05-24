Başsavcılık düğmeye bastı: CHP Genel Merkezi'ndeki provokasyona yargı freni!

CHP Genel Merkezi ve çevresinde gün boyu süren taşkınlıklar ve emniyet güçlerini hedef alan saldırılar yargıya taşındı.

Toygu Ökçün
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, parti binası önünde izinsiz gösteri yapan ve polise şiddet uygulayan gruplar hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Mayıs tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam eden olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet', kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında TCK 265. maddesi kapsamında 'görevli memura direnme', parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86. maddesi kapsamında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

